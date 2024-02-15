الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة فتاة دهستها سيارة بطريق برج العرب

نقل مصاب بسيارة الإسعاف
نقل مصاب بسيارة الإسعاف

أصيبت فتاة في العقد الثالث من عمرها بطريق برج العرب بالإسكندرية أمام إحدى الشركات بدائرة ثان العامرية، إثر قيام سائق سيارة أجرة بدهسها وتركها غارقة في دمائها وفر هاربًا، ثم قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 1765 لسنة 2024، جنح العامرية وأخطرت النيابة للتحقيق، التي كشفت عن أن السائق لا يحمل رخصة قيادة.

وتبين أنه أثناء وقوف المجني عليها على جانب الطريق، قام سائق سيارة أجرة بالرجوع بالسيارة بسرعة جنونية للخلف واصطدم بالمجني عليها أسماء فتحي محمد، ثم قام بالسير إلى الأمام والضحية أسفل السيارة، وتركها غارقة في دمائها بين الحياة والموت، وفر هاربًا.

تم نقل المجني عليها إلى مستشفى العامرية العام، ونظرًا لسوء حالتها تم تحويلها إلى مستشفى آخر، وتبين إصابة المجني عليها بارتجاج في المخ، وكسور مضاعفة بالعمود الفقري والقفص الصدري والحوض، وما زالت المجني عليها في غيبوبة داخل الرعاية المركزة، بينما سلم المتهم نفسه للأجهزة الأمنية.

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