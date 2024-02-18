إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق المنزلة - بورسعيد

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة بطريق "المنزلة - بورسعيد" جنوب المحافظة.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة بجسم صلب طريق المنزلة وهم: "صلاح عبد الرؤوف، 24 سنة، أحمد السيد فتحى محمد - 36 سنة، مجدى إبراهيم الدسوقى - 37 سنة، مسعد محمد أحمد المرسى - 48 سنة، عمرو محمود محمود، أحمد السيد حسن - 36 سنة".

وأكد مصدر طبي ببورسعيد، أن الإصابات جميعها كدمات وسحجات متفرفه بالجسم، ويتلقوا الإسعافات الأولية والعلاج الخاص بهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.