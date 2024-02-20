إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 10 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة سوزوكي على الطريق الزراعي المار على محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص العام وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن حادث تصادم بين ميكروباص بسيارة سوزوكي على الطريق الزراعي وبالتحديد أمام مطاحن أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص العام جنوب محافظة المنيا. وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.