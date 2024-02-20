الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع 5 وإصابة 9 جراء تصادم مروع بطريق مصر- الإسكندرية الزراعي

حادث تصادم مروع
حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب تسعة آخرون جراء حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق مصر- إسكندرية الزراعي، وانتقلت أجهزة الأمن والإسعاف إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بطريق مصر إسكندرية الزراعي.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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