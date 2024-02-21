مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية

وقع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل، اليوم الأربعاء، على طريق جنيفة 1 في اتجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي، أسفر عن مصرع 5 مواطنين بينهم 4 طلاب جامعيين، وأصيب 10 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، بوصول 10 مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، و5 آخرين بينهم 4 طلاب جامعيين جثث هامدة، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثث في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن الإصابة والوفاة جاءتا إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق جنيفة1 في اتجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي، ما أسفر عن مصرع 4 طلاب وسائق الأتوبيس وإصابة 10 مواطنين، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.