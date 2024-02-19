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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شاب وإصابة والده فى حادث انقلاب سيارة بالغردقة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى شاب مصرعه وأصيب والده في حادث انقلاب سيارتهما بطريق "رأس غارب- الغردقة".

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الغردقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة القس صموئيل فؤاد راعي كنيسة القديسة رفقة بالغردقة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، فيما لقي ابنه "فلوباتير" مصرعه.

تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر حادث انقلاب الغردقة غرفة عمليات النجدة القس صموئيل فؤاد كنيسة القديسة رفقة مستشفى الغردقة العام

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