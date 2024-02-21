دفن 5 أشخاص لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم بطريق "مصر - الإسكندرية" الزراعى

صرحت النيابة العامة بدفن ٥ أشخاص لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم سيارتين بطريق مصر إسكندرية الزراعي.

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون جراء حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق مصر- إسكندرية الزراعي، وانتقلت أجهزة الأمن والإسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت البداية تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بطريق مصر إسكندرية الزراعي.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.