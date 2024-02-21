إصابة مواطنين فى حادث انقلاب موتوسيكل بـ6 أكتوبر

وقع حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، أسفر عن إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

البداية بتلقي بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق، مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة مواطنين وجرى نقلهما إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.