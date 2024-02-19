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محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمرج

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل بشارع النقطة المتفرع من شارع مؤسسة الزكاة بالمرج، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، والمتوفين إلى المشرحة تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن.

 

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تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث ووجود ضحايا ومصابين، فعلى الفور انتقلت رجال الأمنية مصحوبين بسيارات إسعاف.

وبالفحص تبين تصادم موتوسيكل مع سيارة، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

مصرع وإصابة 4 أشخاص تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل حادث تصادم المرج تصادم حادث

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