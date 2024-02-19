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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

13 مصابًا في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

أصيب 13 شخصا، صباح اليوم الإثنين، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الأوسطي في اتجاه القاهرة بالقرب من نزلة طريق بلبيس- العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الأوسطي في اتجاه القاهرة بالقرب من نزلة طريق بلبيس- العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

العاشر من رمضان محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية حادث إنقلاب أتوبيس

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