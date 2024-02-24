مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث تصادم بالفيوم

وقع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق قرية الخمسين، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بالطريق ما بين قرية الخمسين ومصنع السكر بمركز إطسا، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.