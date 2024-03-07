محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمدينة البلينا

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، معرض " أهلا رمضان " بمركز ومدينة البلينا، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين، والغرفة التجارية بسوهاج، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بتخفيضات تصل من 20 إلى 30% على السلع المعروضة.

جاء ذلك بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والنائب محمود أبوالخير، والنائب نور أبو ستيت أعضاء مجلس النواب، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية بسوهاج.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن العمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

توجيه بزيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين والتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ بالقرى

ووجه محافظ سوهاج بزيادة المعروض من السلع لتلبية كافة احتياجات المواطنين خاصة من السكر والأرز، مشيرا إلي ضرورة المتابعة المستمرة لتلك المعارض، وتشكيل لجان من التموين، والصحة، والطب البيطري، والوحدة المحلية للمرور على المعارض، والتأكد من جودة السلع المعروضة.

ولفت إلى خطة المحافظة للتوسع في إقامة أكبر عدد ممكن من معارض أهلا رمضان، وشوادر بيع المواد الغذائية في مختلف مراكز المحافظة، والتنسيق مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، لتوفير كافة السلع الغذائية خاصة الأساسية بتلك المنافذ للتخفيف عن كاهل المواطنين.



وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم افتتاح معرض " أهلا رمضان " بمدخل مدينة البلينا على الطريق الرئيسي، مشيرا إلى أن المعرض يضم مختلف أنواع السلع الغذائية عالية الجودة، وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق الخارجية، منها السلع الأساسية كـ " الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، والعدس، والفول، والمجمدات والدواجن واللحوم"، وكافة مستلزمات الأسرة خلال الشهر الكريم.



وأكد رئيس مركز ومدينة البلينا على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بشأن توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة؛ لإقامة أكبر عدد من المعارض، والشوادر بمدينة البلينا، والقرى التابعة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.