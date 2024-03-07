الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمدينة البلينا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم،  معرض " أهلا رمضان " بمركز ومدينة البلينا، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين، والغرفة التجارية بسوهاج، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بتخفيضات تصل من 20 إلى 30% على السلع المعروضة.

 جاء ذلك بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والنائب محمود أبوالخير، والنائب نور أبو ستيت أعضاء مجلس النواب، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية بسوهاج.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن العمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

توجيه بزيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين والتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ بالقرى

ووجه محافظ سوهاج بزيادة المعروض من السلع لتلبية كافة احتياجات المواطنين خاصة من السكر والأرز، مشيرا إلي ضرورة المتابعة المستمرة لتلك المعارض، وتشكيل لجان من التموين، والصحة، والطب البيطري، والوحدة المحلية للمرور على المعارض، والتأكد من جودة السلع المعروضة.

 ولفت إلى خطة المحافظة للتوسع في إقامة أكبر عدد ممكن من معارض أهلا رمضان، وشوادر بيع المواد الغذائية في مختلف مراكز المحافظة، والتنسيق مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، لتوفير كافة السلع الغذائية خاصة الأساسية بتلك المنافذ للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم افتتاح معرض " أهلا رمضان " بمدخل مدينة البلينا على الطريق الرئيسي، مشيرا إلى أن المعرض يضم مختلف أنواع السلع الغذائية عالية الجودة، وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق الخارجية، منها السلع الأساسية كـ " الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، والعدس، والفول، والمجمدات والدواجن واللحوم"، وكافة مستلزمات الأسرة خلال الشهر الكريم.

وأكد رئيس مركز ومدينة البلينا على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بشأن توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة؛ لإقامة أكبر عدد من المعارض، والشوادر بمدينة البلينا، والقرى التابعة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

السياسية احتياجات المواطنين السكر جودة السلع اهلا رمضان السلع الغذائية

مواد متعلقة

محافظة سوهاج تعلن حالة الطوارئ بعد سقوط أمطار غزيرة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

عطل فنى يضرب فيسبوك

رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين قبل أيام من رمضان

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

ضبط منتحل صفة طبيب أسنان فى الإسكندرية

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة