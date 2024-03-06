محافظ سوهاج يتفقد محلات أسفل الكورنيش الغربي لطرحها

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء محمود تيمور، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، المحلات التي تم إنشاؤها أسفل الكورنيش الغربي والتي تبلغ 270 محلًا تقريبًا يأتي في إطار خطة المحافظة لتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

ورافق المحافظ خلال جولته أيضًا العميد محمد شعيب عضو هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والدكتور طلعت علي، المستشار الهندسي، ورؤساء أحياء شرق وغرب سوهاج، وممثلي شركات "مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والاتصالات"، ووكيل وزارة الري، ومدير عام حماية النيل، ومدير عام السياحة بالمحافظة، والمرور، ومدير مديرية الطرق والنقل.

ووجَّه المحافظ خلال جولته، بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة إعداد مقايسات فنية لمعرفة القيمة التقديرية لتوصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، والاتصالات، ووضع خطة عمل لبدء تنفيذ توصيل المرافق لتلك المحلات تمهيدا لطرحها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها كأحد الفرص الاستثمارية المهمة بالمحافظة.