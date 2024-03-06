الأربعاء 06 مارس 2024
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محافظات

محافظ سوهاج يفتتح تطوير معهد علي بن أبي طالب الأزهري

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، معهد الإمام على بن أبى طالب النموذجي الابتدائي الأزهري بنين، عقب انتهاء أعمال التطوير به، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير المعاهد الأم بعواصم المدن.

بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب، والنائب حاتم مبارك، أعضاء مجلس النواب، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وعدد من قيادات المنطقة الأزهرية.

وتفقد محافظ سوهاج، سير العملية التعليمية داخل فصول المعهد، وكذا أعمال الصيانة الشاملة والتطوير التي تمت على مدار 10 أشهر، واستمع إلى شرح مفصل عن المعهد الذي يقع على مساحة 2900 متر، ويضم 1297 تلميذًا بالمرحلة الابتدائية، كما افتتح المحافظ خلال زيارته معرض الوسائل التعليمية السنوي الرابع بعنوان "كتف في كتف" لدعم القضية الفلسطينية.

وأشاد "الفقى" بمستوى أعمال التطوير التي تمت بالمعهد لخدمة عناصر العملية التعليمية بالأزهر، معربا عن تقديره لدور الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على الجهود المبذولة للاهتمام بالتعليم الأزهري على مستوى محافظات الجمهورية، ومحافظة سوهاج بصفة خاصة، لافتا إلى إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 52 معهد أزهري بتكلفة تخطت 334 مليون جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، مما يؤكد اهتمام الدولة المصرية في ظل توجهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل وخاصة الأزهرية، ودور الأزهر كمنارة للعلم والعلماء.

فيما شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تسليم كوبونات مواد غذائية بقيمة إجمالية 500 الف جنيه،، مقدمة من البنك الزراعي المصري، إلى مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بحضور عمران أحمد حسن رئيس قطاع البنك الزراعي لمنطقة جنوب الصعيد، ويحيى فراج رئيس قطاع البنك بسوهاج، وعلاء متولي مدير عام المشروعات بقطاع سوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد محافظ سوهاج، على ضرورة إختيار الفئات المستحقة بكل دقة وعناية؛ ضمانا لوصول الدعم إلى مستحقيه، موجها الشكر لمسئولي البنك الزراعي على التعاون المثمر مع المحافظة في المجالات المختلفة، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية لكافة الهيئات والمؤسسات، وتوسيع دائرة إجراءات الحماية الاجتماعية.

ومن جهته؛ قال رئيس قطاع البنك الزراعي بمنطقة جنوب الصعيد، إن تقديم كوبونات المواد الغذائية، جاء بناء على توجيهات السيد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ضمن مجموع من الإجراءات التي يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعي، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.

طارق الفقي محافظ سوهاج الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي الأزهري خطة الأزهر الشريف حى شرق سوهاج

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