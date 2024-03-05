انقطاع المياه بالأدوار العليا بقرى مركز ساقلتة فى سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن انقطاع المياه بالأدوار العليا بقريتى الفراسية والرياينة بالحاجر بمركز ساقلتة، اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الرابعة من فجر غد الأربعاء ولمدة ٥ ساعات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفا بأنه يتم خلال تلك الفترة إجراء أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه قرية الفراسية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.