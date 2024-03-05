رئيس جامعة القناة يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"

نفذت جامعة قناة السويس، حفل ختام مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، والتي نظتمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة، وتم خلالها توزيع الدراجات على الفائزين في 4 مسابقات الفيديو التوعوي، البحث الاجتماعي، ريادة الأعمال، وماراثون الجري.

جاءت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية.

أبرز الحضور

وحضر الحفل كل من الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي، ولفيف من السادة وكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والقيادات الإدارية بالجامعة، والإدارة العامة لرعاية الشباب، وممثلي الجامعات المشاركة، وطلاب جامعة قناة السويس.

المسابقة تسعى إلى تبادل الرؤى

وأكد الدكتور ناصر مندور، أن المسابقة تسعى إلى تبادل الرؤى، والأفكار حول التحديات التي تواجه كوكبنا، والتغيرات البيئية، والمناخية، لافتًا إلى أنه تم توزيع الجوائز المقدمه من شركة سانوفي على المراكز الفائزة في المسابقة، والتي تضمنت مسابقات في مجالات؛ البحوث، والفيديو التوعوي، والمشروع الابتكاري في المجالات الثلاث الآتية: التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالنعيم، أن إدارة الجامعة تعمل على تسخير كافة سبل الرعاية والدعم للطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية، والتوعوية؛ لخلق جيل قوي قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية.

وشهد حفل الختام حضور المهندس محمد مصطفى مدير التوعية بمكتب وزير البيئة،الدكتورة فيروز اللوز مدير عام شركة سانوفي، الدكتور أحمد القمحاوي مدير التسويق بالشركة، الدكتور عبد الوهاب محمد مدير المبيعات، الدكتور مجدي الحصري رئيس فرع الشرقية، المهندس عصام السعداوي مدير التوعية بقطاع الفروع بوزارة البيئة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة فيروز اللوز، أن سلامة الإنسان مرتبطة بسلامة الأنظمة البيئية، والحفاظ الدائم على البيئة؛ لذا سعت شركة سانوفي أن تنشر ثقافة الاهتمام بالبيئة، وزيادة الوعي البيئي، بكافة الوسائل التعليمية والتوضيحية بين أفراد المجتمع.

وعلى هامش الحفل، عقد ثلاث ندوات تثقيفية توعوية حاضر بها كلا من الأستاذ محمد مصطفى مدير إدارة التوعية بمكتب وزير البيئة، والأستاذة هالة إبراهيم مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، والتي ألقت محاضرة حول التنمية المستدامة، والأستاذة إسراء صابر مدير إدارة بحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، والتي تحدثت في محاضرتها عن التغيرات المناخية والجهود الوطنية للتصدي لها.

وصرح الدكتور محمد غنيم، بأن النتائج النهائية لمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" كالتالي:

• في موضوع التغيرات المناخية والتكنولوجيا والبصمة الكربونية"مسابقة البحوث الاجتماعية" فاز بالمركز الأول الطالب رحيم عاطف عبد المنعم بجامعة بورسعيد، وبالمركز الثاني الطالب محمد محمد سلامة بجامعة قناة السويس، وفازت بالمركز الثالث الطالبة صبا حمدان محمود بجامعة قناة السويس.

• وبموضوع التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء تصدر طلاب جامعة قناة السويس المراكز الأولى الثلاث بمسابقة البحوث الاجتماعية حيث فازت الطالبة جنة محمد عبد الفتاح بالمركز الأول،جاء بالمركز الثاني الطالب مصطفى حسين سعد،وبالمركز الثالث الطالب أحمد رائد محمد نبيل.

• وفيما يخص موضوع المحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة "مسابقة البحوث الاجتماعية" حصل الطالب إسلام تامر موسى بجامعة قناة السويس على المركز الأول،وبالمركز الثاني الطالبة رحمة ممدوح عثمان بجامعة قناة السويس،وفاز بالمركز الثالث الطالب إسلام السيد حامد بجامعة قناة السويس،وبالمركز الثالث مكرر الطالب مؤيد زكريا محمد بجامعة العريش.

• أما عن مسابقة ريادة الأعمال فاز بالمركز الأول خمسة طلاب بجامعة قناة السويس وهم: الطالب أبانوب جرجس فوزي، ومحمد زكريا محمود حامد، ومنة الله صلاح مصطفى، ورنا محمد محمود حبيب، وبيتر سعد فوزي.

وحصد المركز الثاني خمسة طلاب من جامعة قناة السويس وهم: الطالب بولا رزيق عدلي، والطالبة تسنيم محمد أحمد درويش، والطالب شادي إسحق جاد، والطالب كريم أحمد عزت، والطالبة سلوى محمود إسماعيل.

وحصل على المركز الثالث ثلاثة طلاب بجامعة بورسعيد وهم كلا من الطالب عبد الرحمن شريف فؤاد، والطالب عبد الفتاح طاهر، والطالب عبده طه عبد العزيز رزق، والطالبة سماح جمعة سعيد بجامعة العريش.

وبمسابقة فيديو توعوي فاز بالمركز الأول الطالب أحمد وائل محمد بجامعة قناة السويس، وبالمركز الثاني الطالبة آية أشرف محمد بجامعة قناة السويس،وبالمركز الثالث الطالب صفوت أحمد جلال بجامعة العريش.