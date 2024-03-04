عروض فنية مميزة لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقصر الثقافة

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، عرضا فنيا “فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية” متميزا لضيوف مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 25، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

عروض فنية متميزة

وقدمت الفرقة مجموعة من الأغنيات التراثية منها افتتاحية الفرقة، إسماعيلية يااللي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها، بالإضافة لعزف منفرد على السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة، إشراف محمد رشدى مدير القصر.

"ثقافة الإسماعيلية" تنظم عددا من الأنشطة المنتوعة بمكتبة أبو صوير الثقافية

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، أنشطة ثقافية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

تفاصيل الأنشطة الثقافية

ونفذت مكتبة أبو صوير الثقافية، اليوم، بالتعاون مع دار البراعم للأطفال، مسابقة في المعلومات العامة واكتشاف المواهب، تنفيذ عبدالرحمن فراج، وتم خلال المسابقة إلقاء عدة أسئلة على الأطفال عن مصر والمحافظات المصرية وكذلك عن السيرة النبوية والصحابة الكرام، وكذلك تم الاستماع للأطفال الموهوبين في الغناء والإنشاد، إشراف احمد شافعي مدير المكتبة.

كما نظمت إدارة الشئون الثقافية بالفرع محاضرة بعنوان علم بلدى ضمن نشاط التمكين الثقافي، ألقتها كريمة عمران، وتحدثت خلالها عن دلالة لكل لون فى علم مصر، وذلك بجمعية التثقيف الفكرى، إشراف إيناس محمد مدير إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة الإسماعيلية.