مراكز متقدمة في التجديف لطلاب جامعة قناة السويس في بطولة الشهيد الرفاعي

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن بالغ سعادته بالنتائج المتقدمة، التي حققها طلاب الجامعة ببطولة الشهيد الرفاعي في دورتها الـ51، متمنيًا للجامعة وطلابها مزيد من الازدهار والتقدم.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين بميداليات منافسات التجديف داخل الصالات (ارجوميتر) ببطولة الجامعات والمعاهد المصرية "الشهيد الرفاعي الـ51، وهنأ الطلاب، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح الدائم.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الطالب عبد الرحمن سعد متولي كلية الحاسبات والمعلومات الفرقة الثانية حصل على ثلاث مراكز أول وثاني وثالث، في سباق 500 متر فردي، و1000 متر فردي، لافتًا إلى أنه حاصل على المركز الثالث عالميا في بطولة كندا، ورابع عالم في بطولة سويسرا.

كما حصل الطلاب الثلاث محمد مصطفى أبو المجد الفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية، ومحمد هاني احمد كلية التجارة BIS الفرقة الأولى - والحاصل على المركز الـ 13 على مستوى العالم ببطولة فرنسا - وعبد الرحمن سعد متولي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 2000 متر تتابع.

جاءت المشاركة الطلابية بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية.

ثلاث ميداليات لطلاب تربية رياضية قناة السويس ببطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد المصرية

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة لطلاب كلية التربية الرياضية، الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد المصرية.

جاءت مشاركة طلاب كلية التربية الرياضية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية.



وحقق الطالب سعيد هلال عبد الفتاح سيد - وزن 89 ك بمجموع 303 ك في الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية، كما حقق اللاعب محمد طارق محمد السيد درغام- وزن 81 ك مجموع 281 ك فى الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية.

فيما حقق اللاعب جمال السعيد رجب السعيد- وزن 102ك مجموع 237 ك فى الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جاء ذلك ببطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد المصرية، فى إطار الدورة (51) بتنظيم الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، بالتعاون مع جامعة طنطا في الفترة من 29 فبراير2024م إلى 2 مارس 2024م.

نظم لمشاركة الطلاب - الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، قام بالتنسيق للمشاركة - الإدارة العامة لرعاية الشباب