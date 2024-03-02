السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مخرج "كازابلانكا": الفيلم قصة حقيقية واستغرق خمس سنوات فى تجهيزه وتصويره

عرض للفيلم التسجيلي
عرض للفيلم التسجيلي "كازابلانكا

أقيم اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية عرض للفيلم التسجيلي "كازابلانكا"، والذي يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بمهرجان الإسماعيلية في دورته الـ25 دورة اليوبيل الفضي.

ندوة عقب انتهاء الفيلم

وعقب عرض الفيلم، الذي كانت مدته 63 دقيقة أقيمت ندوة أدارها الكاتب الصحفي حسام حافظ وبحضور المخرج الإيطالي أدريانو فاليرو، والذي روي تفاصيل حول الفيلم قائلًا: قصة الفيلم حقيقية، والأمر بدأ معه عام ٢٠١٦ عندما قابل فؤاد بطل الفيلم وطلب منه أن يقدم قصته هو ودنيلا وظل حتى عام ٢٠٢٢ يتابع تفاصيل قصة فؤاد وكان في البداية سيقدم الفيلم عن الهجرة، لكن تفاصيل حكاية فؤاد ودانيلا جعلته يغير الفكرة للحديث عن الحب وتأثيره في حياة الانسان، وظل على مدار خمس سنوات يسجل حياة فؤاد، لكن تصوير الفيلم استغرق أسبوعين وبرغم أن الفيلم عن حياة فؤاد ودانيلا، لكنه انحاز أكثر لفؤاد لأنه تأثر أكثر به.

تفاصيل قصة فيلم كازابلانكا
تدور قصة فيلم كازابلانكا حول فؤاد رجل مغربي متخف يعيش في إيطاليا لسنوات، يلتقي بدانييلا مدمنة مخدرات سابقة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة العليا، يبشر اللقاء بالحب، يسعيان لمساعدة بعضهما البعض على الاستشفاء والمضي قدمًا، لكن شعور فؤاد بعدم الانتماء يدفعه إلى حافة الهاوية، هل يبقى مع دانييلا أم يعود إلى الدار البيضاء حتى إن كان ذلك يعني عدم العودة مجددًا؟.

 يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا.
ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدًا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991.

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