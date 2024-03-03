الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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صيدلة الإسماعيلية الأهلية تُشارك بالمؤتمر العلمي المهني الأول لنقابة الصيادلة في بورسعيد

المؤتمر الأول لنقابة
المؤتمر الأول لنقابة الصيادلة

شارك طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بالمؤتمر العلمي المهني الأول لنقابة الصيادلة ببورسعيد، والمنعقد الجمعة  الموافق 1 مارس، تأتي المشاركة الطلابية - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب الرئيس رئيس للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة جامعة قناة السويس، والدكتور شديد جاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تفاصيل مؤتمر "منظور عصري لمجالات الصيدلة"

ضم المؤتمر نخبة من المهتمين بالمجال الصيدلي، والمسئولين الحكوميين المعنيين بالملف الطبي، وطلاب وخريجي أكثر من 10 كليات صيدلة في جامعات منطقة الدلتا وقناة السويس، جاء المؤتمر تحت عنوان "منظور عصري لمجالات الصيدلة".
هدف المؤتمر 

وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مجالات الصيدلة التقليدية؛ لتتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي، ومجالات العمل الجديدة المتاحة أمام الصيادلة.

المشاركين في المؤتمر

شارك بالمؤتمر الدكتور تامر حسنين منسق برامج كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الذي قام بعرض محاضرة عن المهارات التقنية والتكنولوجية التي يحتاجها الصيدلي لتحسين أداءه الوظيفي، والمنافسة في سوق العمل.

كما تناول الدكتور تامر حسنين تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تخدم مهنة الصيدلة.

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