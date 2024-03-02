السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مخرج "المفتاح": الفيلم مأخوذ عن إحدى قصص كتاب "100 عام ما بعد النكبة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، صباح اليوم، عرض مجموعة متنوعة من الأفلام ما بين التحريك والروائي القصير وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وكان من أبرز هذه الأفلام الفيلم الفلسطيني "المفتاح" للمخرج ركان مياسي والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وتدور أحداثه حول عائلة إسرائيلية تواجه قلق متواصل تبدأ من الطفلة ثم الأم ثم الأب بأن هناك من يحاول أن يفتح باب المنزل ليلا وكأن أرواح الفلسطنين تطاردهم لأنهم أخذوا أرضهم وبيوتهم.

ندوة للفيلم الفلسطيني “ المفتاح ”
وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الكاتب الصحفي حسام حافظ وحضرها مخرج فيلم المفتاح ركان مياسي والذي كشف عن تفاصيل تقديمه للفيلم قائلا: فيلم المفتاح مأخوذ من أحدي قصص كتاب "100 عام ما بعد النكبة " والذي يضم ١٢  قصة قصيرة والحقيقة أن أكثر قصة جذبتني هو قصة " المفتاح " فبرغم أن  الفيلم عن القلق الذي يعيشه الإسرائيليين لكن نشعر بروح الفلسطيني من خلال صوت المفتاح.

إنتاج الفيلم الفلسطيني “ المفتاح ”

وأضاف ركان، أن الفيلم  انتاج عربي  مشترك وتم تصويره في الأردن وابطاله فنانين فلسطنيين.

اختيار  اسم الفيلم 
وأشار ركان، إلى أن اختيار اسم الفيلم " المفتاح " لأنه يعبر عن رسالة الفيلم وهو حق الفلسطيني في العودة لأرضه.


المعروف أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا  ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.

ولقى الفيلم والندوة تفاعل العديد من المواطنين.

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