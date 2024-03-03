الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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3 ميداليات لطلاب تربية رياضية قناة السويس ببطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد المصرية

3 ميداليات لطلاب
3 ميداليات لطلاب تربية رياضية قناة السويس

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة لطلاب كلية التربية الرياضية، الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد المصرية.

جاءت مشاركة طلاب كلية التربية الرياضية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية.


 سعيد هلال يحصل على المدالية الذهبية
هذا وحقق الطالب سعيد هلال عبد الفتاح سيد - وزن 89 ك بمجموع 303 ك في الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية.

محمد طارق يحصل على الميدالية الفضية

كما حقق اللاعب محمد طارق محمد السيد درغام- وزن 81ك مجموع 281 ك فى الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية.

جمال السعيد يحصل على الميدالية البرونزية

فيما حقق اللاعب جمال السعيد رجب السعيد- وزن 102ك مجموع 237ك فى الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

تفاصيل بطولة رفع الأثقال 

جاء ذلك ببطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد المصرية، فى إطار الدورة (51) بتنظيم الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، بالتعاون مع جامعة طنطا في الفترة من 29 فبراير2024م إلى 2 مارس 2024م.

نظم لمشاركة الطلاب - الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضة، قام بالتنسيق للمشاركة الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة الاهتمام بالرياضة والرياضييم داخل الجامعة، موضحا أن الجامعة تقدم كل أوجه الدعم لطلابها المتفوقين رياضيا لتحقيق المزيد من البطولات لتأهيلهم للمشاركة الخارجية وتمثيل اسم مصر خارجيا.

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