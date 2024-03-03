الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"تمريض القناة" تطلق مبادرة رعاية صحة المرأة السبت المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم كلية التمريض بجامعة قناة السويس، مبادرة تدريبية مجانية بعنوان "رعاية صحة المرأة"، يوم السبت ٩ مارس المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، وذلك بهدف زيادة الوعي التعليمي بالمهارات التمريضية المختلفة وكيفية كشف الأمراض السرطانية فى بدايتها وطرق الوقاية منها.

تفاصيل مبادرة رعاية صحة المرأة بتمريض القناة 
ذكرت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية تمريض القناة ورئيسة المبادرة، أنه سيتم التعليم والتدريب العملى خلال المبادرة على الاسعافات الأولية والحقن العضلى وقياس الضغط وعمل رسم قلب مجانى للمشاركين تحت إشراف الدكتورغنيم السيد المدرس بكلية تمريض القناة وبمعاونة أسرة جمعية ENSAA Ismailia، كما سيتم شرح طرق الوقاية من الأمراض السرطانية والفحص الذاتى للثدى للسيدات والفتيات للإطمئان عليهم تحت إشراف الدكتورة هناء أمين المدرس بكلية تمريض القناة وبمشاركة أسرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.


وأضافت "عبدالعظيم" أن المبادرة ستكون متاحة مجانا بشرط أسباقية تسجيل البيانات التعريفية على الأستبيان بالتطبيق المخصص ورابطه بالأسفل، والحضور فى يوم المبادرة المعلن فى تمام الساعة التاسعة صباحا.


يذكر أن كلية تمريض جامعة القناة نظمت مبادرة "خلى قلبك نابض" سلفا والتى زادت معدل الوعى التمريضى والصحى لدى الحضور من أهالى محافظة الإسماعيلية.

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