مهرجان الإسماعيلية| مخرجة "مطاردة الشمس الشط": صورة والدي سبب تقديم الفيلم

عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ25، الفيلم الكرواتى "مطاردة الشمس الشط" للمخرجة آنا بيلانكوف، ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، بقصر ثقافة الإسماعيلية، وأقيمت ندوة عقب عرض الفيلم إدارتها الناقدة أروى تاج الدين.

وتحدثت آنا بيلانكوف مخرجة فيلم "مطاردة الشمس الشط" قائلة : الفيلم مستوحى من الصورة التى عثرت عليها لوالدى بعد هجرته بسبب الحرب العالمية الثانية، فى مخيم اللاجئين بصحراء سيناء فى مصر، وقررت أن أزور مصر وتحديدا سيناء بالمكان الذى هجر اليه والدى، وصورت عدد من المناطق هناك لتوثيق معاناة اللاجئين بسبب الحرب، واستعانت بأحد أصدقاء والدى من أجل التصوير هناك.

وأضافت آنا بيلانكوف: الفيلم يوثق فقط فكرة المهاجر وما يتعرض له من الطرفين والفيلم لا ينصف طرف على حساب الآخر، ولكنه يعرض المعاناة الرئيسية، وهى الهجرة بسبب الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991.