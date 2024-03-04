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16 إبريل.. ألسن القناة تنظم مؤتمرها البحثي الطلابي السادس

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

تنظم كلية الألسن جامعة قناة السويس مؤتمر البحوث الطلابية السادس، الثلاثاء الموافق 16 إبريل، تحت عنوان "اللغة والذكاء الاصطناعي تحديات العصر"، بإشراف تنفيذي الدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور صفوت عبدالمقصود عميد كلية الألسن.


ومن المقرر أن يستمر التسجيل للمؤتمر حتى 5 مارس الجاري، بمقر وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى تنمية ثقافة البحث العلمي، تعزيز المهارات البحثية لدى الطلاب، عرض ونشر الإنتاج العلمي للطلاب، توعية الطلاب بمجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، توعية الطلاب بأهداف ومحاور رؤية مصر 2030.

كما يناقش المؤتمر ست محاور رئيسية هي: الترجمة والذكاء الاصطناعي، توظيف التطبيقات الإلكترونية في تعلم اللغة الإنجليزية، دور التعلم عن بعد والمنصات التعليمية في العملية التعليمية واكتساب المهارات اللغوية، الرقمنة والعولمة اللغوية، صناعة المعاجم الإلكترونية، ودورها في اكتساب المهارات اللغوية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والارتقاء بمهارات ذوي الهمم.

مراكز متقدمة في التجديف لطلاب جامعة قناة السويس في بطولة الشهيد الرفاعي

وأعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن بالغ سعادته بالنتائج المتقدمة، التي حققها طلاب الجامعة ببطولة الشهيد الرفاعي في دورتها الـ51، متمنيًا للجامعة وطلابها مزيد من الإزدهار والتقدم.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين بميداليات منافسات التجديف داخل الصالات (ارجوميتر) ببطولة الجامعات والمعاهد المصرية "الشهيد الرفاعي الـ51، وهنأ الطلاب، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح الدائم.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الطالب عبدالرحمن سعد متولي كلية الحاسبات والمعلومات الفرقة الثانية حصل على ثلاث مراكز أول وثاني وثالث، في سباق 500 متر فردي، و1000 متر فردي، لافتًا إلى أنه حاصل على المركز الثالث عالميا في بطولة كندا، ورابع عالم في بطولة سويسرا.

كما حصل الطلاب الثلاث محمد مصطفى أبو المجد الفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية، ومحمد هاني احمد كلية التجارة BIS الفرقة الأولى - والحاصل على المركز الـ 13 على مستوى العالم ببطولة فرنسا - وعبد الرحمن سعد متولي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 2000 متر تتابع.

جاءت المشاركة الطلابية بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية.

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