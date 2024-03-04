برعاية جامعتي سيناء والقناة.. قافلة تنموية شاملة بمركز فايد ضمن مبادرة "حياة كريمة"

نظمت جامعتا سيناء وقناة السويس قافلة تنموية شاملة إلى قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية تم خلالها تقديم خدمات طبية للآلاف من مواطني المدينة، بالإضافة إلى تقديم خدمات بيطرية وزراعية مع تقديم ندوات زراعية للمزارعين، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تفاصيل القافلة التنموية الشاملة في مدينة فايد

وقد أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس توجه الجامعة بقافلتها التنموية الشاملة إلى مركز فايد بالإسماعيلية، لتقديم خدماتها المجتمعية المجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا حرص الجامعة على المشاركة المستمرة والفاعلة بمشروع القرن من أجل توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وبهدف تسخير الإمكانات المتاحة لخدمة أهالينا في المناطق الأكثر احتياجًا.

القافلة تقدم خدماتها طبية مجانية

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية المجانية، والعلاج بالمجان لعدد كبير من الحالات الطبية في مجالات الأطفال، النساء والتوليد، الجراحة، المسالك البولية، العظام، الأسنان، الرمد، الباطنة، طب الأسرة، الجلدية، والأنف والأذن، كما تم تنظيم عدد من ندوات التثقيف الصحي لمرضى ضغط الدم المرتفع، السكري، الكبد والكلى.

قافلة بيطرية

وأضاف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن القافلة البيطرية قدمت خامتها في مجال الإرشاد الزراعي، وتم تقديم الندوات التثقيفية للمزارعين ثم توجه خبراء الجامعة لزيارة حقول ومزارع بالقرية.

تنسيقات القافلة التنموية الشاملة في مدينة فايد

وجاءت القافلة بالتنسيق مع العميد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية والدكتور محمد جمال منسق عام محافظة الإسماعيلية والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الدكتور جيهان فكري رئيس جامعة سيناء.