الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عادات رمضان وآثار الطلاق في ورش ومحاضرات بثقافة الاسماعيلية

ومحاضرات بثقافة
ومحاضرات بثقافة الاسماعيلية

نظم قصر ثقافة الإسماعيلية، أنشطة ثقافية متعددة، ضمن  فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشملت هذه الأنشطة ورشة حكي في بيت ثقافة الضبعية، تناول فيها مدير البيت مع الأطفال أهم العادات الرمضانية في المجتمع المصري. ومنها  عمل فانوس رمضان بأشكالة المختلفة وتعليق الزينة في كل مكان فرحا وسرورا بقدوم الشهر الكريم.

كما تضمنت الورشة شرح عادات التسابق في إعداد الإفطار للصائمين بإقامة موائد الرحمن وتوزيع المشروبات والتمور وقت أذان المغرب في الشوارع والطرقات، وتبادل الزيارات وصلة الأرحام، الاهتمام بالمساجد وصلاة التراويح، التنافس في قراءة القرآن الكريم أكثر من مرة خلال الشهر، عمل المسابقات الدينية وإعداد الجوائز للفائزين.، التنافس في الصدقات وزكاة الفطر، عمل الحلوى بأنواعها المختلفة ( الكنافة والقطايف والعصائر)، وتدريب وتعويد الصغار على الصيام،  عمل مسابقات رياضية وفنية وثقافية لبناء عقل وجسم سليم، الإستعداد وترقب ليلة القدر والحرص على الصلاة في المساجد.

الآثار النفسية والاجتماعية للطلاق على المرأة والأبناء 

كما نظم بيت ثقافة الشيخ زايد محاضرة بعنوان الآثار النفسية والاجتماعية للطلاق على المرأة والأبناء وذلك بمدرسة النور للمكفوفين (أولياء الأمور من السيدات)، وأوضحت للمحاضرة د.أمل سعد دكتورة التربية والصحة النفسية والإعاقات مفهوم الطلاق، والمشكلات التي تتعرض لها المرأة المطلقة، كيفية مواجهة المشكلات، الآثار النفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها أبناء المطلقات، ماذا نفعل لحماية أبنائنا من هذه الآثار،  وقدمت قصة من الواقع عن حكمة فن التعامل من المرأة المطلقة تجاه أبنائها لتخطي المشكلات.

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