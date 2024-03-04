الإثنين 04 مارس 2024
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"بيطري القناة" تحتفل باليوم العالمي للحياة البرية 5 مارس

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

تنظم كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس احتفالها الأول باليوم العالمي للحياة البرية، ويأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية الموافق 3 مارس من كل عام. 

ويقام الاحتفال تحت رعاية ودعم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة القناة فريدة بالاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية

وأوضحت الدكتورة داليا منصور عميد كلية طب بيطري جامعة قناة السويس، أن قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان ينظم الاحتفالية الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، مؤكدة أن كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس هي الأولى والوحيدة التي تحتفل باليوم العالمي للحياة البرية على مستوى الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن هذا اليوم هو حدث عالمي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة البرية ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي على كوكب الأرض.

تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية

بينما أشار الدكتور محمد الشبراوي، إلى أن احتفالية الكلية باليوم العالمي للحياة البرية يحضرها عدد كبير من المهتمين بمجال البيئة والحياة البرية في مصر، وممثلين عن وزارة البيئة، والمحميات الطبيعية، منظمات المجتمع المدني المهتمة بالحياة البرية، ومصوري الحياة البرية في مصر.
حيث يتناول الاحتفال برامج لتوضيح النفع المستدام للحياة البرية، ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية السلالات من الانقراض،  وتحقيق التوازن البيئي، ما يمثل دورا مؤثرا على المستوى الاقتصادي ورفاهية الإنسان.

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