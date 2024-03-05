كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس تنظم مؤتمر "البحوث الطلابية والإبداع"

تنظم كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس، وهي إحدى أحدث كليات القطاع الطبي في الجامعة، مؤتمرها السنوي الأول للبحوث الطلابية والإبداع، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف من الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي.

يأتي المؤتمر بإشراف تنفيذي من الدكتور تامر شوقي، وكيل كلية العلاج الطبيعي لشؤون التعليم والطلاب ومدير مركز الدعم الأكاديمي.

أهداف المؤتمر

ويحمل المؤتمر عنوان "الذكاء الاصطناعي والعلاج الطبيعي نحو حياة أفضل"، ويهدف المؤتمر إلى رفع وعي الطلاب وتعزيز وبناء قدراتهم الإبداعية، من خلال تحفيز زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في مختلف المجالات، إلى جانب خلق مناخ إبداعي وبيئة تحفز طلاب الجامعة على النشر الأكاديمي.

مع تعزيز القدرات البحثية للطلاب وتشجيعهم على المشاركة البناءة بالمؤتمرات والمحافل العلمية، فضلا عن توطيد أواصر الشراكة البحثية الأكاديمية بين الطلاب أنفسهم وبين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

أما المحاور الرئيسية للمؤتمر فتشمل

أولا: دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج.

ثانيًا: الذكاء الاصطناعي وأهميته في تحديث وتطوير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

ثالثًا: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والتعليم في كافة تخصصات ومجالات العلاج الطبيعي.

رابعًا: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير البحث العلمي لتخصص العلاج الطبيعي.

وعن شروط المشاركة في المؤتمر فهي:

• أن تتوافق جميع المشاركات البحثية مع محاور وأهداف المؤتمر المعلنة.

• أن تتوافر في المشاركات قواعد البحث العلمي.

• يمنح حق المشاركة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس، وكلية العلاج الطبيعي جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بإشراف منسق من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.



• يتم إرسال جميع المشاركات البحثية بملخص لا يزيد عن 250 كلمة على الإيميل الخاص بوحدة الدعم الأكاديمي [email protected]

• ويمكن تقديم الأبحاث مباشرة إلى وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، من خلال التواصل مع اللجنة المنظمة للمؤتمر، وبالتنسيق مع د. أمل إبراهيم مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.



يُذكر أن المشاركة مجانية ويشرف على تحكيم وتقييم الأفكار والأعمال المقدمة بجلسات المؤتمر أساتذة من كلية العلاج الطبيعي في جامعة قناة السويس. يمنح المؤتمر ثلاث جوائز لأفضل ثلاث أبحاث تتضمن موضوع المؤتمر وتحقق أهدافه المعلنة، كما يمنح المؤتمر شهادات حضور لجميع المشاركين. هذا ويعقد المؤتمر في كلية العلاج الطبيعي - جامعة قناة السويس بمقر الجامعة القديم - الإسماعيلية.