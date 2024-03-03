رئيس جامعة سوهاج يبحث سبل التعاون مع معهد تكتولوجيا المعلومات

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكتولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف بحث سبل التعاون بين المعهد والجامعة وعرض الخطط والبرامج التدربية المقدمة للطلاب، ومتابعة مايقدمه مركز إبداع مصر الرقمية الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وذلك بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمهندس أحمد صلاح مدير المركز، وذلك بمكتبه بالحرم الجامعي القديم.

وأكد رئيس الجامعة أهمية البرامج التدريبية التي يتم تقديمها بالتعاون بين الجامعة والمعهد والتي تهدف الي صقل مهارات الطلاب التكنولوجية، وتساعدهم على تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع الفعلي ومتطلبات سوق العمل، بهدف إعداد كوادر تسهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وقال "النعماني" إنه تم خلال الزيارة استعراض أهم المبادرات المقدمة من المعهد، وحصاد المركز خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة كيفية زيادة مشاركة طلاب الجامعة من الكليات المختلفة، وخاصة كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والهندسة والعلوم في المبادرات التي يقدمها المركز والتي تؤهلهم لسوق العمل التنافسي في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الدكتور محمد حشمت أن مركز إبداع مصر الرقمية بالجامعة يسعى إلى توفير الخدمات التدريبية لطلاب وخريجي الجامعة، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجي وزيادة الأعمال، وتحفيز الشركات الناشئة والمبتكرين ورواد الأعمال في التغلب على التحديات، والاستفادة من الفرص الجديدة، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الطموحة والفاعلة من خلاله، موضحًا أن المركز يعمل على تقديم خدمات تدريبية متخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ذات الصلة.

فيما شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات مناقشه الدكتوراه المقدمة من الطبيبة نهال سامى عبده المدرس المساعد بقسم طب الاطفال ووحدة اعصاب اطفال، تحت عنوان "دراسة شاملة لمرض ضمور العضلات دوشين فى مستشفى سوهاج الجامعى"

‏Comprehensive study of Duchenne Muscular Dystrophy in Sohag University Hospital، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور مجدى القاضى عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور حسان النعماني، حرص الجامعة علي الارتقاء بالمستوي العلمي والبحثي وتشجيع الباحثين ودعمهم من اجل تحقيق التقدم فى مجال البحث العلمي لتلبية احتياجات المجتمع تحقيقاََ لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مثمنًا موضوع الرسالة وطريقة العرض والدراسة، موضحًا ان لجنة الإشراف ضمت الدكتور مصطفى محمد ابوسديرة استاذ طب الاطفال، الدكتور عبدالرحيم عبدربه صادق استاذ ورئيس قسم طب الاطفال،و الدكتورة ايمان محمد فهمى استاذ مساعد طب الاطفال.

وذكر الدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية، أن لجنة الحكم والمناقشة شارك فيها الدكتور طارق عمر استاذ طب الاطفال بجامعة الإسكندرية "مقيم خارجى" والدكتور على أبو المجد استاذ طب الاطفال بجامعة سوهاج "مقيم داخلى"، الدكتور عبدالرحيم عبدربه صادق استاذ ورئيس قسم طب الأطفال عن المشرفين.