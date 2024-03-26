الثلاثاء 26 مارس 2024
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جامعة سوهاج: زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التربية من مدارس الصم والبكم وطلاب الدمج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

عقد مجلس جامعة سوهاج، اليوم، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة جلسته رقم ٢٠٤ لشهر مارس ٢٠٢٤،  
بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وأوضح النعماني، أن المجلس وافق علي عدد من القرارات الهامة ومنها زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التربية من طلاب مدارس الصم والبكم وضعاف السمع وطلاب الدمج التعليمي، بالعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، ليتم قبول ١٠ طلاب بقسم التربية الفنية من طلاب الصم وضعاف السمع و١٠ طلاب بقسم التربية الفنية من طلاب الدمج التعليمي و٥ طالب بقسم التربية الموسيقية من طلاب الدمج التعليمي.

وأضاف، أن المجلس وافق علي إضافة مقرر "القضايا المجتمعية" لطلاب المستوي الثاني لكلية التربية باللائحة الموحدة لإعداد المعلم بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والذي يستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا ( الزيادة السكانية- حقوق الانسان- الشفافية ومكافحة الفساد) كمتطلب اجباري ليس له ساعات معتمدة ولا يضاف للمجموع التراكمي.

وأشار رئيس الجامعة، إلي أن المجلس وافق ايضًا علي انعقاد مؤتمر كلية الطب البشري السنوي تحت عنوان " منتدي طب سوهاج لأمراض داء السكري"، وذلك خلال يومي ٢١ و٢٢ ابريل القادم، وعقد المؤتمر العلمي الأول لكلية الزراعة بعنوان" الزراعة المستدامة والامن الغذائي في ظل التغيرات المناخية" خلال يومي ١٣و١٤ نوفمبر القادم.

وجدير بالذكر، أنه تم الموافقة على تعيين عضو هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكلية العلوم، وعدد ٤ من أعضاء هيئة التدريس في ظيفة أستاذ مساعد بكليتي العلوم والطب، بإلاضافة الي تعيين ٦ عضو هيئة تدريس بكليات الآداب، العلوم، الزراعة والطب في وظيفة مدرس، إلي جانب منح درجة الدكتوراة لـ١٢ عضو هيئة تدريس بكليات التربية، والآداب، الطب، الألسن، ومنح درجة الماجستير لعدد ٣٩ عضو هيئة التدريس بكليات التربية، الطب، العلوم، الزراعة، الآداب، الألسن، التمريض والتربية الرياضية.

جامعة سوهاج حسان النعماني الصم والبكم وضعاف السمع بقسم التربية رفع درجة وعي الزيادة السكانية ومكافحة الفساد منتدي طب سوهاج

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