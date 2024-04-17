رئيس جامعة سوهاج للأطباء والعاملين بالمستشفى: استمروا في مهمتكم الإنسانية

عقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج لقاءًا مع إدارة وفريق عمل المستشفى الجامعي الجديد من رؤساء الأقسام والأطباء والصيادلة والتمريض والعاملين بالمستشفى، للاطمئنان على سير العمل بها، والوقوف على واقع العمل، بحضور الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد حامد، مدير المستشفى الجامعي الجديد.

وفي بدايه اللقاء، أثنى الدكتور حسان النعماني على جهود الأطباء وطاقم التمريض التي تبذل لتخفيف المعاناة على المرضى من المواطنين المترددين على المستشفى بصفة عامة، وجهودهم وتعاملهم الفوري في تقديم الخدمات الطبية العاجلة والطارئة على مدار 24 ساعة لمئات المرضي خلال إجازه عيد الفطر المبارك بصفة خاصة.

وأعلن، خلال اللقاء، عن قرب افتتاح وتشغيل مستشفى الجراحات الخاصة والتي تأتى ضمن المشروعات الطبية الضخمة التى تشهدها محافظات الصعيد، مضيفًا أيضًا أنه جرى تشكيل لجنة مكونة من استشاريين هندسيين بالجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لاستلام مبنى مستشفى شفا الأطفال الذي يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية، حيث سيساهم ذلك في تحقيق نهضة تنموية شاملة بالمجال الطبي والعلاجي وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

وخلال اللقاء، استمع رئيس الجامعة إلى مقترحات واحتياجات الأطقم الطبية لتطوير وتحسين الآداء داخل المستشفى، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بمستشفياتها الجامعية كل في مختلف التخصصات الطبية.

وفي نهاية اللقاء، وجه النعماني إدارة المستشفى والأطقم الطبية والعاملين بها إلى ضرورة الاستمرار وبذل المزيد من الجهد للقيام برسالتهم الإنسانية العظيمة وتقديم خدمة متميزة للموطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

كما أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن أن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، أصدر قرارًا وزاريًا رقم "504" بالموافقة على فتح باب القيد والتسجيل (من الخارج) بدرجة الدكتوراة في التربية الرياضية فقط بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن ذلك القرار يعد إضافة قوية لكلية التربية الرياضية، ما يتيح إضافة تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، وذلك تيسيرًا على الباحثين وطلاب الدراسات العليا بالكلية إجراءات القيد والتسجيل للدرجات العلمية المختلفة، مثمنًا دور كلية التربية الرياضية وما بها من كوادر أكاديمية في تحقيق الريادة والتميز في علوم الرياضة والتربية البدنية على المستويين المحلي والدولي.