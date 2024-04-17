الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل صحة سوهاج يحيل العاملين بوحدتي اللحايوة والعيساوية شرق للتحقيق العاجل

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أجرى اليوم الأربعاء الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج جولة تفقدية زار خلالها 5 وحدات لطب الأسرة تابعة لمركز أخميم شرق المحافظة وهي وحدات طب الأسرة بالأحايوه  شرق، والعيساوية شرق، والكولا، والسلاموني والحواويش.

وخلال الزيارة أحال وكيل وزارة الصحة جميع العاملين بوحدتي الأحايوة والعيساوية للتحقيق لعدم الانضباط وعدد من العاملين بوحدة الكولا أيضًا لعدم الانتظام.

كما أشاد وكيل صحة سوهاج بإلتزام الفرق الطبية والإدارية بوحدتي السلاموني والحواويش وانتظام سير العمل والخدمة الطبيه المقدمة للمواطنين بالوحدتين. 

وفي السياق تابع وكيل صحة سوهاج سير العمل بمستشفى اخميم المركزي وتفقد خلالها عيادة الجراحة والعظام والروماتيزم والأنف والأذن والرمد والنساء والأطفال، مشيدا بتواجد الأطباء والأطقم الفنية والإدارية و‘قبال المواطنين بالعيادات الخارجية، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي ووحدة العلاج الطبيعي والصيدلية، مشيدًا بنسب التردد العالية للمواطنين  واقبالهم على الحصول على الخدمة الطبية بالمستشفى.

بالأحايوه وزارة الصحة بسوهاج والكولا والحواويش وكيل صحة سوهاج

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