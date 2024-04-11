وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى جرجا ويحيل المقصرين للتحقيق

أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، زيارة مفاجئة بمستشفى جرجا المركزي، وذلك بحضور عضو من المكتب الفني لوكيل الوزارة وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وللمرة الثانية، خلال الأسبوع الجاري، حيث تفقدها مساء الأحد الماضي، وأحال عددًا من العاملين للتحقيق لعدم الانضباط والالتزام واستمرارًا لجهود التأكيد على الانضباط وتوفير الخدمة للمواطنين.

ووجَّه وكيل صحة سوهاج بعمل خطة تدريبية لأطقم التمريض بأماكن عملهم بالأقسام المختلفة لزيادة كفاءتهم في العمل.

كما وجَّه أيضًا بتحويل المتغيبين عن النوبتجية للتحقيق، مؤكدًا تطبيق قواعد رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي بالمحافظة دون أي استثناءات.