الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى جرجا ويحيل المقصرين للتحقيق

زيارة مفاجئة بمستشفى
زيارة مفاجئة بمستشفى جرجا المركزي بمحافظة سوهاج

أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، زيارة مفاجئة بمستشفى جرجا المركزي، وذلك بحضور عضو من المكتب الفني لوكيل الوزارة وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وللمرة الثانية، خلال الأسبوع الجاري، حيث تفقدها مساء الأحد الماضي، وأحال عددًا من العاملين للتحقيق لعدم الانضباط والالتزام واستمرارًا لجهود التأكيد على الانضباط وتوفير الخدمة للمواطنين.

ووجَّه وكيل صحة سوهاج بعمل خطة تدريبية لأطقم التمريض بأماكن عملهم بالأقسام المختلفة لزيادة كفاءتهم في العمل.

كما وجَّه أيضًا بتحويل المتغيبين عن النوبتجية للتحقيق، مؤكدًا تطبيق قواعد رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي بالمحافظة دون أي استثناءات.

الصحة الصحة بسوهاج زيارة مفاجئة الانضباط صحة سوهاج المكتب الفني

مواد متعلقة

فى ثانى أيام عيد الفطر.. وكيل صحة سوهاج يُحيل متغيبين من تمريض بنى حميل للتحقيق

إصابة عامل ووالدته على يد سائق توك توك فى سوهاج

رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال التشغيل والصيانة في أول أيام العيد

وكيل صحة سوهاج يتابع سير العمل والخدمات الصحية بمركزي طما وجهينة أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفدًا من قيادات الكنائس للتهنئة بعيد الفطر

أهالى سوهاج يتضامنون مع غزة: نتمنى تحرير القدس فى مثل هذه الأيام

التحالف الوطنى يوزع 25 ألف كيلو من اللحوم بسوهاج فى عيد الفطر

عيد فطر وقومى فى سوهاج.. والمحافظ يستقبل المهنئين

الأكثر قراءة

أخطاء فادحة لـ"السلكاوى" فى تلاوة قرآن الفجر تُثير جدلًا واسعًا (التفاصيل الكاملة)

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

نقيب القراء حزين من "السلكاوى": تليفونى مبطلش رن

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

إنقاذ شاب من الغرق فى حمام سباحة نادٍ شهير بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة علي مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا