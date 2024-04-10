وكيل صحة سوهاج يتابع سير العمل والخدمات الصحية بمركزي طما وجهينة أول أيام عيد الفطر المبارك

تابع الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وبحضور عضو من المكتب الفني لوكيل الوزارة، حيث تفقد وكيل صحة سوهاج الخدمات الطبية بمستشفتي طما وجهينة ووحدة طب الأسرة بقرية أم دومة وتلاحظ انضباط وتواجد الأطقم الطبية والتزامها وتقديمهم الخدمة الطبية للمواطنين علي أكمل وجه.

وتابع محروس، سير العمل بالأقسام المختلفة للمستشفتين وكذلك بوحدة طب الأسرة بأم دومة وأشاد وكيل صحة سوهاج بالإنضباط التام للعاملين والخدمة المقدمة للمواطنين.

متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

يأتي ذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفي إطار متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكذلك انتظام الأطقم الطبية والفنية والإدارية بالمستشفيات والوحدات.

مقدمًا تهانيه بالعيد لجميع العاملين بالقطاع الصحي مثمنًا دورهم ومجهوداتهم في خدمة المرضي.

كما قام الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بمتابعة تطبيق رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بالمحافظة سوهاج ومدي انضباط والتزام المستشفيات والمنشآت الصحية به، حيث تفقد سير العمل بمستشفى دار السلام المركزي للإطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتزام الأطقم الطبية والفنية والإدارية بأماكن عملهم وتفقد خلال الزيارة قسم الإستقبال والطؤاري والغسيل الكلوي وبنك الدم موجهًا بزيادة أعداد الأطباء بقسم الإستقبال والطؤاري ومشيدًا بالتزام طواقم التمريض بالمستشفي.



كما وجه بإحالة عدد من أطباء النوبتجية للتحقيق لعدم الحضور، وكذلك رفع كفاءة الخدمة والنظافة ومتابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوي.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج، سير العمل بمستشفى أخميم المركزي مشيدًا بتواجد جميع الأطقم الطبية والفنية والإدارية المكلفة بالعمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضي موجهًا شكره لجميع العاملين بالمستشفي لإنضباطهم وسعيهم لخدمة المرضي.