وكيل صحة سوهاج يحيل أطباء النوبتجية للتحقيق لعدم الحضور بمستشفى دار السلام

قام الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم، بمتابعة تطبيق رفع درجة الاستعداد في القطاع الصحي بالمحافظة، ومدى انضباط والتزام المستشفيات والمنشآت الصحية به. حيث قام بتفقد سير العمل في مستشفى دار السلام المركزي للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والتزام الأطقم الطبية والفنية والإدارية بأماكن عملهم.

كما زار قسم الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوي وبنك الدم، ووجّه بزيادة أعداد الأطباء في قسم الاستقبال والطوارئ، وأشاد بالتزام طواقم التمريض بالمستشفى، كما وجّه بإحالة عدد من أطباء النوبتجية للتحقيق لعدم الحضور، ورفع كفاءة الخدمة والنظافة، ومتابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى.

كما قام بتفقد سير العمل في مستشفى أخميم المركزي، وأشاد بتواجد جميع الأطقم الطبية والفنية والإدارية المكلفة بالعمل، وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وقدم شكره لجميع العاملين بالمستشفى لانضباطهم وسعيهم لخدمة المرضى.

وفي نهاية الزيارة، قام بتفقد وحدة طب الأسرة بنجوع مازن، وأشاد بالالتزام والانضباط لدى الفريق الطبي بالوحدة. كما حرص على تقديم التهاني للفرق الطبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مثنيًا على دورهم وسعيهم الدائم لخدمة المرضى.

وتابع الدكتور أحمد محروس، يرافقه الدكتور حسن محروس، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور عمرو عبدالفتاح، عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة، سير العمل في مستشفى جهينة المركزي مساء أمس الإثنين، وذلك لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفى والاطمئنان إلى تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية خلال النوبتجية الليلية.

وأحال "محروس" مدير إدارة المعامل بالمديرية لعدم المتابعة، وكذلك أحال مسئول المعمل ومسئول بنك الدم وعددا من الفنيين بالمعمل للتحقيق بسبب تدني الخدمة.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والمعامل والصيدلية والحضانات والقسم الداخلي، مشيدًا بالعمل في وحدة الحضانات والصيدلية وتواجد الأطقم الطبية في أماكن عملها.

وخلال الزيارة تم توجيه الإدارة العامة للطب العلاجي بوضع خطة تشغيل لوحدة العناية المركزة بالمستشفى.

وحرص وكيل صحة سوهاج على تهنئة الفريق الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحثهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة أهالينا المرضى.