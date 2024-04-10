رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفدًا من قيادات الكنائس للتهنئة بعيد الفطر

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وفدًا من قيادات الكنائس، وممثلي طوائف الدين المسيحي في بالمحافظة، ويمثله كل من الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشأة والمراغة، الأنبا توما مطران الأقباط الكاثوليك، القس مايكل راعي الكنيسة الإنجيلية، لتقديم التهنئة لأسرة الجامعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بمكتبه بمقر الجامعة القديم.

وبهذه المناسبة، وجه النعماني، خالص الشكر لوفد الكنائس على شعورهم الطيب وحرصهم على تقديم التهنئة وتبادل الود والمحبة بكل المناسبات الدينية والاجتماعية، الأمر الذي يدل على قوة وترابط العلاقات وصلابة النسيج الوطني الواحد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعيش عصرًا استثنائياََ، يسوده السلام والانسجام والتضامن بين قطبي الأمة، وأسهم ذلك فى تحقيق ملحمة من الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى، والذى أرسي مبادئ الوحدة الوطنية فى مصر وسعى إلى ترسيخ مفاهيم المساواة وعدم التميز أو التفرقة بين المواطنين منذ ثورة الثلاثين من يونيو.

وأكد النعماني أن تلك الروح الوطنية تشكل حصنًا آمنًا لأبناء هذا الوطن، وهى الضمانة الوحيدة لمواجهة أي تحديات، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها ويديم المحبة والوحدة بين أبنائها، وتظل عجلة التنمية تسير فى طريقها نحو تقدم الوطن.

من جانبهم، أعرب القساوسة وقادة كنائس سوهاج عن سعادتهم بوجودهم داخل رحاب الجامعة، ذلك الصرح والمنارة العلمية المتميزة، مؤكدين أن المسلمين والمسيحيين يكملون بعضهم البعض داخل النسيج الوطني الذي يربط أفراد الشعب المصري عبر مراحل التاريخ المختلفة، مقدمين الشكر للدكتور حسان النعماني علي حسن الاستقبال والترحيب وحرصه الدائم على مشاركتهم كافة المناسبات الدينية والاجتماعية، حيث تعد تلك اللقاءات نموذجًا للأخوة الصادقة والمحبة.

جدير بالذكر أنه حضر اللقاء كل من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

جانب من زيارة رئيس جامعة سوهاج

جانب من زيارة رئيس جامعة سوهاج

جانب من زيارة رئيس جامعة سوهاج