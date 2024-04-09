رئيس جامعة سوهاج مهنئا الرئيس بالعيد: نشكر جهودك لقيادة مسيرة التنمية

بعث الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء نص البرقية: “أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن، شاكرين جهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الغالية، ومزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء والأمان”.

كما تقدم النعماني بخالص التهنئة لأسرة الجامعة من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب ومنتسبي الجامعة، داعيًا أن يديم الله علينا وعليكم الفرح والسرور، وأن يتقبل منا صيام شهر رمضان وقيامه وصالح الأعمال، وأن يعيده علينا وعلي الأمة الاسلامية أعواما مديدة، بالأمن والسلام والاطمئنان.

كما أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، المبادرة المجتمعية "طلاب الخير" بتوزيع 2000 كرتونة رمضانية على الأسر الأولة بالرعاية بالمحافظة، وذلك بحضور كلًا من الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور محمد عبدالهادي مدير مكتب محافظ الإقليم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف الكليات.

وأكد رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تواصل مبادراتها الخيرية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين، وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، لتخفيف العبء عن كاهلهم، لا سيما بالمناطق الأولى بالرعاية، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، مضيفًا ان الجامعة تحرص علي تفعيل دور الطلاب المجتمعي وتشجيعهم على الانخراط لتعزيز صورة التكافل الاجتماعي، وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعي، مشيدًا بدور أسرة طلاب من أجل مصر وتنوع أنشطتها ومشاركتها الفعالة في كافة المناسبات القومية والاجتماعيه والدينية.

وأوضح الدكتور علاء غالب، أن المبادرة المجتمعية التي تنظمها الأسرة تحت شعار "طلاب الخير"، تهدف إلى توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة سوهاج، وتوفير أهم السلع الغذائية الأساسية لهم، لافتًا إلى أن التبرعات تمت بالجهود الذاتية، حيث تم تجهيز 2000 كرتونة رمضانية، مقدمًا الشكر لجميع الطلاب على تحملهم المسئولية، ومشاركاتهم المتميزة في كافة الأنشطة، وتفاعلهم المستمر والإيجابي.