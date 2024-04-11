فى ثانى أيام عيد الفطر.. وكيل صحة سوهاج يُحيل متغيبين من تمريض بنى حميل للتحقيق

واصل الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وبحضور عضو من المكتب الفني لوكيل الوزارة، جولاته التفقدية الميدانية وبدأها بمركز البلينا حيث تفقد مستشفى برديس وسير العمل بها، موجهًا إدارة المستشفى برفع مستوى النظافة بالمستشفى ومتابعة تطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى بالأقسام المختلفة.

فيما يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بمستشفيات ووحدات القطاع الصحي بالمحافظة، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وتفقد وكيل صحة سوهاج أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والعناية والقسم الداخلي ووحدة الغسيل الكلوي، ووجه أيضًا بتحويل المتغيبين عن النوبتجية بالمستشفي للتحقيق. وحرص على مناقشة مرضى الغسيل الكلوي والتأكد من جودة الخدمة المقدمة لهم والتأكد من تنفيذ التوجيهات التي وجهها لإدارة المستشفي خلال التفقد السابق منذ أيام، كما تفقد مستشفى حميات البلينا وأشاد بتواجد الفريق الطبي كاملًا، فضلًا عن تواجد الدكتور رأفت بهيج نافع مدير المستشفي مقدمًا شكره وتقديره لجهودهم وسعيهم لخدمة المرضى، واختتم وكيل صحة سوهاج جولته بمركز البلينا بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية بني حميل، موجهًا بإحالة تمريض الوحدة للتحقيق.

انتظام سير العمل

فيما أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج انتظام سير العمل وانضباطه، وكذلك التزام الأطقم الطبية والفنية والإدارية بمستشفي ساقلتة المركزي، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وذلك بعد ساعات من تكليف الدكتور جيمي جمال مديرًا للمستشفى بجانب عمله ولحين الإعلان عن شغل الوظيفة، حيث شدد وكيل صحة سوهاج على تقديم الخدمة الطبية المنوطة بالمستشفى وحسن معاملة المرضى، لافتًا إلى أنه كلف إدارة الطب العلاجي بالمتابعة اليومية للخدمة بالمستشفى.

كما ثمن وكيل صحة سوهاج جهود المخلصين والساعين لخدمة أهالينا من المرضى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن وكيل صحة سوهاج يكثف من جولاته الميدانية على منشآت القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.