إجازات شهر مايو 2024 والإجازات الرسمية المتبقية في مصر

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات الإنترنت عن مواعيد اجازات شهر مايو 2024، للحصول على وقت الراحة من ضغوطات العمل وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأقارب.

ووفقًا لقرار مجلس الوزارء يحصل موظفي القطاع العام والخاص على 11 يوم إجازة خلال شهر مايو المقبل ما بين اجازات رسمية وعطلات نهاية الأسبوع.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من موظفي القطاع العام والخاص بمحافظات مصر لمعرفة اجازات شهر مايو 2024، يرصد موقع “الدستور” في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها المواطن المصري للحصول على اجازات شهر مايو 2024، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

إجازات شهر مايو 2024

تأتي قائمة الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024، بما في ذلك العطلات الأسبوعية على النحو التالي:

-الجمعة 3 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-السبت 4 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-الأحد 5 مايو: إجازة عيد العمال 2024

-الاثنين 6 مايو 2024: إجازة شم النسيم 2024

-الجمعة 10 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-السبت 11 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-الجمعة 17 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-السبت 18 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-الجمعة 24 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-السبت 25 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-الجمعة 31 مايو 2024: إجازة أسبوعية

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

وفقًا لأجندة مجلس الوزراء، تأتي الإجازات الرسمية 2024 المتبقية في مصر بداية من شهر يونيو المقبل، كالتالي:

1 - الأحد 16 يونيو إجازة وقفة عيد الأضحى.

2 - الاثنين 17 يونيو- الخميس 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك.

3 - الأحد 30 يونيو إجازة ثورة 30 يونيو.

4 - الاثنين 8 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية.

5 - الثلاثاء 23 يوليو إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

6 - الاثنين 16 سبتمبر إجازة المولد النبوي الشريف.

7 - الأحد 6 أكتوبر إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

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