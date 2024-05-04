السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|"حماس" تُعلن توجه وفدها للقاهرة واتحاد الكرة يكشف حكم مباراة الأهلى والجونة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عاجل.. "حماس" تعلن توجه وفدها للقاهرة بروح إيجابية للتوصل إلى صفقة تنهى الحرب على غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن "أن وفدا قياديا من الحركة سيتوجه السبت إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات غير المباشرة للتوصل الى صفقة لوقف العدوان الاسرائيلي على القطاع".
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سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

زاد البحث عن سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 4-5-2024 في بورصة الدواجن، وذلك مع تطبيق المبادرة الحكومية التي تهدف إلى خفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية بقيمة 15%، وذلك في إطار الحرص على مصالح المواطنين من محدود الدخل.

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اتحاد الكرة يكشف حكم مباراة الأهلى والجونة فى الدورى

أسندت لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي والجونة إلى الحكم محمود بسيوني.

ويلتقي الأهلي فريق الجونة في تمام السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة دوري نايل.

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المخرج رشيد مشهراوى يكشف تفاصيل مشروعه عن غزة

كشف المخرج رشيد مشهراوي، تفاصيل مشروعه عن غزة، قائلًا: "إن مشروع الأفلام الفلسطينية ءوهي أفلام في غزة من المسافة صفر، هو مشروع في غاية الأهمية بالنسبة لي كفلسطيني وكسينمائي وكابن غزة، وبالتالي هو مشروع في غاية الأهمية لي وهي فرصة للسينمائيين والسينمائيات.

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الغرف التجارية يوضح استعداد أسواق الفسيخ والرنجة لاستقبال موسم شم النيسم

أوضح محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تفاصيل استعداد أسواق الفسيخ والرنجة لاستقبال موسم شم النسيم ، قائلًا: "بالنسبة للأصناف الموجودة لشم النسيم، فإن الفسيخ والرنجة كلها متوفرة في الأسواق". 

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سعر الفراخ غزة حماس المخرج رشيد مشهراوي شم النيسم

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