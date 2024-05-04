السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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المخرج رشيد مشهراوى يكشف تفاصيل مشروعه عن غزة

المخرج رشيد مشهراوى
المخرج رشيد مشهراوى

كشف المخرج رشيد مشهراوي، تفاصيل مشروعه عن غزة، قائلًا: "إن مشروع الأفلام الفلسطينية ءوهي أفلام في غزة من المسافة صفر، هو مشروع في غاية الأهمية بالنسبة لي كفلسطيني وكسينمائي وكابن غزة، وبالتالي هو مشروع في غاية الأهمية لي وهي فرصة للسينمائيين والسينمائيات المتواجدون في غزة بأن يستطيعوا أن يعبروا عن أنفسهم ويحكوا حكاياتهم الشخصية ويعبرون عن أنفسهم سينمائيًا ويحكوا الحكايات التي لم تحكى". 

وأضاف "مشهراوي"، خلال لقاءه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة ON، أنه إذا لم نقوم بعمل هذه الأعمال سيكون من الصعب على العالم أن يرى مثل هذه القصص والحكايات، ولذلك يجب أن تكون التحية ليست قاصرة علي فقط وإنما أيضًا للمخرجين والمخرجات في غزة والذي أخرجوا هذه الأفلام وعددها 22 فيلم وأكثر من مخرج ومخرجة فلسطينيين داخل غزة. 

رشيد مشهراوي مشروع غزة برنامج معكم منى الشاذلي أفلام عن غزة

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