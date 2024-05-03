الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس غدًا السبت 4 مايو 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا السبت 4 مايو، حيث يسود طقس دافئ بالنهار، مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس غدًا السبت 4 مايو 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا السبت 4 مايو حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد غدا السبت طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود اضطرابات في الملاحة البحرية.

حالة الطقس غدا

طقس يوم السبت

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 الصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 24 الصغرى 15

جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 23

شمال الصعيد العظمى 33 الصغرى 18

جنوب الصعيد العظمى 38 الصغرى 23

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وبينت حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تنتشر شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس يوم الأحد

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 الصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 15

جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 22

شمال الصعيد العظمى 33 الصغرى 18

جنوب الصعيد العظمى 38 الصغرى 22

طقس يوم الإثنين

القاهرة والوجه البحري العظمى 29 الصغرى 18

السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 33 الصغرى 23

شمال الصعيد العظمى 31 الصغرى 17

جنوب الصعيد العظمى 34 الصغرى 23

طقس يوم الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري العظمى 29 الصغرى 18

السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 32 الصغرى 24

شمال الصعيد العظمى 31 الصغرى 16

جنوب الصعيد العظمى 34 الصغرى 23