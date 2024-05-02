الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز

الصحة

في 8 خطوات.. كيفية التخلص من دمل العين

دمل العين
دمل العين

يعد دمل العين من الأمراض الشائعة والمنتشرة، فهو عبارة عن تضخم على حافة جفنك، ويحدث بسبب انسداد الغدد الدهنية المحيطة بالجفن، والذي يمكن أن يكون بسبب عدوى بكتيرية. 

قد لا يكون الاحمرار مرئيًا على الفور على البشرة الداكنة، يحدث النوع الأكثر شيوعًا من دمل الجفن في الجفن العلوي أو السفلي بسبب انسداد بصيلات الشعر، غالبًا ما تكون شعيرات الدم مؤلمة ومؤلمة عند اللمس ولكنها نادرًا ما تكون علامة على شيء أكثر خطورة.

أهمية نظافة الوجه بشكل جيد

على الرغم من عدم وجود علاج سريع لدمل العين، إلا أنه من المرجح أن يختفي من تلقاء نفسه خلال أسبوع إلى أسبوعين، لذلك يجب أن يحرص المريض على نظافة الوجه بشكل جيد، ويمكن أن تساعد في تقليل التهيج، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

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كيفية التخلص من دمل العين

سوف تختفي معظم الشعيرات من تلقاء نفسها، ولكن أهم شيء يجب أن تتذكره هو عدم قطف الشعيرات أو الضغط عليها، لأن ذلك يؤدي إلى خدش دمل العين وسيؤدي إلى انتشار البكتيريا حوله، مما قد يؤدي إلى ظهور دمل جديدة، كما أنه يزيد من تفاقم التهيج، مما يجعل الدمل أكثر احمرارًا وأكثر ألمًا.

اتبع هذه النصائح لتسريع عملية الشفاء وتجنب تهيج دمل العين:

1 - تجنب ارتداء العدسات اللاصقة أو مكياج العين مثل الماسكارا أو الكحل.
2 - اغسل يديك ووجهك جيدًا وبشكل متكرر.
3 تجنب لمس دمل العين بأصابعك إن أمكن.
4 - اغسل يديك دائمًا قبل وضع العدسات اللاصقة أو إخراجها.
5 - تطهير العدسات اللاصقة بين الاستخدامات أو التخلص منها بعد كل استخدام.
6 - إزالة مكياج العيون جيدًا كل مساء قبل النوم.
7 - استخدمي مزيل مكياج لطيفًا يوصي به طبيب العيون.
8 - تخلصي من أي مكياج للعين مضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر.

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