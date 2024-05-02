الخميس 02 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

الأرصاد: استقرار الطقس الأيام المقبلة.. العظمى بالقاهرة غدًا 32

الطقس
الطقس

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة منار غانم، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة ستكون مستقرة بشكل كبير والعظمى في فترة النهار على القاهرة الكبرى غدًا الجمعة الموافق 3 مايو 2024، 32 درجة مئوية، بسبب المرتفع الجوي الذي يؤثر بشكل كبير في درحات الحرارة.

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حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

وأضافت الدكتورة منار غانم، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا معتدل ليلاً على جميع الأنحاء، يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، أما عن حالة الطقس ليلاً، وفى الصباح الباكر سيكون معتدلًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط الرياح  على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد فترات متقطعة.

وأكدت وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس غدًا وخلال باقي الأسبوع

توقعات درجات الحرارة غدًا الجمعة 3 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحرى:

  • درجة الحرارة العظمى: 32
  • درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

  • درجة الحرارة العظمى: 24
  • درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الشرقية

  • درجة الحرارة العظمى:26
  • درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

  • درجة الحرارة العظمى:34
  • درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

  • درجة الحرارة العظمى: 34
  • درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

  • درجة الحرارة العظمى:36
  • درجة الحرارة الصغرى:25
الطقس حالة الطقس توقعات حالة الطقس الجمعة الأرصاد الدكتورة منار غانم

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