الخميس 02 مايو 2024
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الصحة

طبيب يكشف دور اللقاحات لمكافحة الفيروسات في فصل الصيف

اللقاحات
اللقاحات

قال الدكتور محمد أبو عامر، أستاذ علم المناعة، إن التطعيمات واللقاحات تعتبر وسيلة مهمة جدًا للحماية من عدوى الأمراض في الصيف والشتاء، حيث أن الحصول على المصل أو اللقاح يحمى من مضاعفات الأمراض، حتى وإن حدثت الإصابة لذا هي مهمة وضرورية للأطفال والكبار ومرضى الأمراض المزمنة، وهي تساعد على  تعزيز قدرات الجهاز المناعي لمواجهة الأمراض.

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وأضاف الدكتور محمد أبو عامر، في تصريحات خاصة لموقع "الدستور"، أن مع بداية فصل الصيف وكثرة الإجازات والخروج في المناسبات مثل أعياد الربيع المختلفة.  وشم النسيم حيث تتناول أفراد الأسرة وخاصة الأطفال المأكولات والوجبات السريعة.

عدم النظافة الكاملة عند تصنيع الوجبات يجعل الأفراد عرضة لعدوى متعددة 

 وتابع في ظل عدم النظافة الكاملة عند تصنيع هذه الوجبات أو المأكولات مما يجعلهم عرضة لانتقال عدوى فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى A والتسمم البوتيولوزم، والذى يكون له أعراض خطرة عند الإصابة مما يتعين على الجميع الحصول على تطعيم الكبدى A، وذلك بواقع جرعتين على أن يكون بين الأولى والثانية من 6 إلى 12 شهرا.

من لم يحصل على لقاح الأنفلونزا الموسمي من الأفضل له الحصول عليه حتى لو تأخر

وأوضح أن من لم يحصل على لقاح الأنفلونزا الموسمي من الأفضل له الحصول عليه حتى لو تأخر حتى الآن، حتى يستفيد الحاصل على التطعيم من الوقاية حتى نهاية فصل الصيف او دخول الشتاء القادم  لأن كل هذا يعمل على تحفيز جهاز المناعة.

 وبالنسبة إلى جرعات لقاح كورونا ننصح بها دوريا بداية من 12 سنة ويجب أن نحرص على تحديث سجلنا التطعيمي، وأن يكون مواكبا للجرعات الواجب الحصول عليها، مثل جرعات الجديرى وجرعات الكبدى أ من أجل حماية الأطفال والشباب وكذلك كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة من هذه الأمراض.

اللقاحات الصيف دور اللقاحات مكافحة الفيروسات الجهاز المناعى

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