السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الغرف التجارية يوضح استعداد أسواق الفسيخ والرنجة لاستقبال موسم شم النيسم

الرنجة
الرنجة

أوضح محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تفاصيل استعداد أسواق الفسيخ والرنجة لاستقبال موسم شم النسيم ، قائلًا: "بالنسبة للأصناف الموجودة لشم النسيم، فإن الفسيخ والرنجة كلها متوفرة في الأسواق". 

 

وأضاف محمد سعدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرنجة كلها تكون مصنعة محليًا، فالفسيخ صناعة مصرية، وهو موجود ومتوفر بكميات كبيرة، ففي محافظة بور سعيد كان يوجد مواطنون مقاطعون للسمك نتيجة ارتفاع أسعاره، وكانت الغرفة التجارية قد تدخلت في هذا الأمر يوم الأحد الماضي وعقدت اجتماع موسع مع جميع الأطراف، وفي النهاية توصلنا إلى معادلات جيدة وبدأت الأسعار في الانخفاض في السوق ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي وانتهت المقاطعة وأصبحت الأسماك متوفرة.

 

وأوضح أن أسعار الفسيخ تتراوح من 100 إلى 120 جنيه في السوق، موجها مجموعة من النصائح للمواطنين بشأن شراء الفسيخ، حيث يجب أن يتم شراءه من أماكن معروفة لأنها تكون خاضعة للرقابة الصحية ومراجعة كل الأصناف المتواجدة.

محمد سعده الغرف التجارية اسواق الفسيخ أسواق الرنجة شم النسيم

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