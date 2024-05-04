اتحاد الكرة يكشف حكم مباراة الأهلى والجونة فى الدورى

أسندت لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي والجونة إلى الحكم محمود بسيوني.

ويلتقي الأهلي مع الجونة في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة دوري نايل.

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طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة

يدير محمود بسيوني مباراة الأهلي والجونة كحكم ساحة، ويعاونه كلًا من: وائل شعبان وأحمد رشدي، ويتواجد إبراهيم محمد كحكم رابع.

وسيكون محمود ناجي حكمًا لتقنية الفيديو VAR ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي الجونة في المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.

مواجهة اليوم ستكون الأولى التي يديرها محمود بسيوني لكلا الفريقين في الموسم الجاري ببطولة الدوري.

ماذا يفعل الأهلي والجونة مع صافرة محمود بسيوني؟

أدار الحكم 7 مباريات من قبل للنادي الأهلي، فاز المارد الأحمر في 6 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد.

واحتسب بسيوني ركلة جزاء واحدة للفريق الأحمر.

أما بالنسبة لفريق الجونة، فقد أدار محمود بسيوني 12 مباراة من قبل للفريق الساحلي، انتصر في 3 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر 5 مواجهات.

واحتسب ركلتي جزاء لفريق الجونة وأشهر 3 بطاقات حمراء و20 بطاقة صفراء.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة الجونة كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول – خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – إمام عاشور – رضا سليم – كريم نيدفيد – بيرسي تاو – حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي.