فوزى لقجع: الأهلي الأفضل إفريقيًا والزمالك أقوى المرشحين للتويج بالكونفدرالية

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم، أن النادي الأهلي الأفضل داخل القارة الافريقية من حيث الإنجازات.



وأوضح “لقجع” في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت” مع الإعلامى محمد الليثى، أن فريق الزمالك مرشح لحصد لقب الكونفدرالية الافريقية وليس الأقرب.



وتابع: "منتخب المغرب أفضل فرق قارة أفريقيا ووليد الركراكى أفضل مدير فنى".

على صعيد آخر، كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو تنفيذية الفيفا، النقاب عن الدور الكبير الذي لعبه رؤساء اتحادات عربية بينهم المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، في لم شمل الكرة الإفريقية وانهاء حالة الانقسام على هامش دعم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي في انتخابات 2021.



وقال “لقجع”: “ نسعى لتحقيق الاستقرار دائما داخل أسرة الكاف من أجل تطوير الكرة الإفريقية”.



وتابع: يجب أن نعود إلى الوراء وتحديدا في 2017 ويشاطرني العديد من رؤساء الاتحادات وأيضا المهندس هاني أبوريدة فالكاف عاني من استقرار زائد عن الحد في عصر عيسى حياتو لأكثر من 20 عاما ولم تفرز منظومة الكاف المطلوب لمواكبة التطورات وكانت تلك الفترة تتطلب التغيير وقتها وحدثت انتخابات في 2017 ثم جاءت أجواء انقسامية في 2021.



واختتم: انتخابات 2021 كادت ان تفرز انقسامات كبرى في الكاف ووصل عدد المرشحين 5 مرشحين لرئاسة الاتحاد الإفريقي وبدأت جهود كبيرة ساهم فيها المهندس هاني أبوريدة عضو الفيفا بحنكته وخبراته لم الشمل من جديد وتقريب وجهات النظر في نهاية المطاف خلال انتخابات 2021.

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