الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المنتج شادي مقار: «المتحدة» قدمت وجبة درامية متكاملة في رمضان 2023

شادي مقار
شادي مقار

قال شادي مقار، المنتج الفني، إن الأعمال الدرامية التي تقدمها المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، كانت بمثابة وجبة درامية مُتكاملة، مُؤكدًا أن الدراما تُمثل القوة الناعمة لمصر.

وأوضح «مقار»، خلال لقاءٍ على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأعمال الدرامية خلال هذا العام لمست موضوعات شتى، ما بين الكوميديا والوطنية والدراما الإنسانية والاجتماعية، مُؤكدًا أن «المتحدة» كيان قوي، يشجع التعاون معه على طرح العديد من القضايا والرسائل.

ورأى أن نجاح العمل الدرامي بشكل عام، يتوقف على العديد من العوامل، أبرزها ما يرتبط بالخبرة ورؤية الذوق العام، مُشددًا على ضرورة تقديم موضوعات قادرة على جذب الناس، وتحمل في الوقت نفسه جانبًا تنويريًا.

وأشار إلى أهمية أن يكون المنتج فنانًا شاملًا يتقن التمثيل والإخراج على حدٍ سواء، وهو الأمر الذي يجعله رأس الحربة في منظومة إنجاح العمل الدرامي بشكل عام، مُؤكدًا أن المنتج المصري مُختلف ويمتلك الخبرة الكافية للمساهمة في إنجاح الأعمال الدرامية.

ولفت إلى أن هذه الأعمال هذا العام ضمت أكثر من 13 نجمًا و36 وجهًا جديدًا، مُشيرًا إلى التنوع الكبير الذي تشهده الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان.

وحول الأعمال الدرامية المتعلقة بالمرأة، قال «مقار» إن هناك العديد من النماذج النسائية الناجحة والقوية في مصر والعالم، لافتًا إلى أن «روبي» نجحت في تجديد دمها والظهور بشكل مُختلف من خلال دورها في «حضرة العمدة» والذي يشارك بيه فى السباق الرمضاني هذا العام.

https://www.youtube.com/watch?v=r7sFT08SI7I&ab_channel=AlQAheraNews

السباق الرمضاني القاهرة الإخبارية المتحدة للخدمات الإعلامية حضرة العمدة رمضان 2023 وطنية

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